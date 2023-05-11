Bakan Bilgin otobüsçü esnafına müjdeyi verdi: Gelir desteğinde bir artış daha yapacağız

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odasını ziyaret etti.

Burada konuşan Bilgin, esnafa "Sizin sorunlarınızı çözmek bizim görevimiz." diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu seçim bir varlık, yokluk seçimidir. Herhangi bir seçime benzemiyor bu seçimler. Türkiye'nin düşmanı ABD, bu coğrafyayı parçalayıp bölmek için Irak'ta, Suriye'de silahlandırdığı bir katil sürüsü var. O sürüye karşı, ABD projesine karşı Türkiye'nin bağımsızlığını temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Onlarla ortak olan, koalisyon kuranlara karşı duran bir Cumhurbaşkanı'mız var. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir. Gazi Mustafa Kemal Paşa nasıl Batı ve emperyalistlere karşı mücadele verip kazandıysa bugün de aynı mücadeleyi veren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"MÜLKİYET HAKLARINI GERİYE DOĞRU DÜZENLEME YAPARAK GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ"



Esnafın, Türkiye'nin kalkınması ve güçlenmesi için önemli olduğunu, bu kaynağın israf edilmeden geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bunun için mülkiyet hakkı güvence altına alınacaktır. EYT'nin yarattığı mağduriyeti nasıl giderdiysek bu sorunu da gidereceğiz. Dolayısıyla taksilerimizin, dolmuşlarımızın, otobüslerimizin mülkiyet haklarını geriye doğru düzenleme yaparak güvence altına alacağız. Yasal çalışmamız yapılmıştır. Otobüsçü esnafımıza gelir desteğinde bir artış daha yapacağız. Ayrıca seçim sonrası ücretsiz taşıma konusunda da bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Yeni araç alımlarında sağlanan muafiyetlerden otobüsçü esnafımız da faydalanacak. Sigortalı işçi problemini de çözdük. 1 gün önceden yapılması planlanan müracaatlar 1 haftaya yayılacak. Bu da esnafımızın ceza yemesinin önüne geçecek."

Esnafın derdini ve sorununu çözme noktasındaki görevlerine vurgu yapan Bilgin, "Ayakta yolcu sorunu, dolmuşçu esnafımızın en büyük sorunudur. 11 artı 3'ü de bir kural haline getireceğiz. Bu düzenleme ile esnafımız daha rahat hareket edecek. Ayrıca dolmuşçu esnafımıza yeni araç alımında KDV muafiyeti yapılacak. Engelli rampası ile ilgili düzenlememizi de yapacağız, teknolojisi uygun olmayan araçların yenilenmesini sağlayarak uygun kredilerle esnafımızı destekleyeceğiz. Ayrıca şoförlerin sigortalı olma süresini 1 günden 1 haftaya yaydık. Hiçbir esnafımızın bunu suistimal etmeyeceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.