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Politika

Bakan Bilgin: Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz. Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor.' dedi.

8 Aralık 2022 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Bakan Bilgin: Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz
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6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz. Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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