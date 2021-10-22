Bakan Bilgin'den 'Kavala' açıklaması: İstihbarat servisleri açıklasa daha doğru olurdu

DHA 22 Ekim 2021 Cuma 23:53 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 23:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Konderasyonu'nun kuruluş yıldönümü programına katıldı. Çankaya ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programa, Hak-İş Konderasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş eski başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Bakan Bilgin, bağımsız davranmanın yolunun halkla beraber olabilmekten geçtiğini belirterek, "Orta Doğu'da kendi coğrafyamızda 'haklar işe karışmasın şeyhler, emirler, krallar üzerinden askeri diktatörler üzerinden bu ülkeleri kontrol edelim' diyen sistem Batı sistemiydi, o sistem çözülüyor. O sistem çözüldüğü için de Batı hırçınlaşıyor. Terör örgütlerini silahlandırması ABD'nin nasıl bir şey? Bir cinayet örgütü PKK ve onun yandaşlarına TIR'larla silah gönderiyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BAĞIMSIZ OLMANIN BEDELİNİ ÖDÜYOR'

Batılı ülkelerin hepsinin aynı yöntemleri kullandığına işaret eden Bilgin, ABD, Almanya, Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece ABD mi, Batılı ülkelerin hepsi. Geçen gün Batılı ülkelerin büyükelçileri Türkiye'ye bir mesaj verdiler. 'Falanca adamı serbest bırakın' diye bir talimat vermeye kalktılar. Sayın Cumhurbaşkanımız onların hak ettiği cevabı yüzlerine tokat gibi vurdu. Aslında Batılı ülkelerin temsilcileri Türkiye'de bu talepleri iletirken bir gerçeği ortaya koydular. 'Bu adam Türkiye'nin adamı değil, bizim adamımız' dediler. Onların büyükelçileri değil de istihbarat servisleri bu talepleri kamuoyuna açıklasaydı daha doğru olurdu. Bu topraklarda bağımsız bir ülke olarak var olmanın bedeli neyse Türkiye bunu ödüyor."

Ekonomiye değinen Bilgin, enflasyon sorununun dünyanın her yerinde görüldüğünü belirterek, "Dünyanın her tarafından enflasyon sorunu var. Çünkü salgın krizinin yarattığı sonuçlar, içe kapanmalar, üretimin durması, üretimdeki yavaşlama, tedarik zincirinin kopması tüm bunlar enflasyona etki yapıyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye bu salgınla en başarılı mücadeleyi ortaya koyan birkaç ülkeden biri. Halkını en iyi şartlarda parasız tedavi eden, salgına karşı koruyan, aşı yapan bir ülke Türkiye. Bunun da tabii ki enflasyon gibi etkileri olacaktır. Çünkü Türkiye petrol zengini, doğal gaz zengini, altın kaynakları bulmuş bir ülke değil. Türkiye üretiminin gücüyle, işçisinin emeğiyle, mühendisinin alın teriyle ve bu topraklarının yetiştirdiği ürünlerle bu sorunu çözecektir" açıklamasında bulundu.