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Politika

Bakan Bolat, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
Bakan Bolat, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
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Bakan Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik bağları kazan-kazan prensibi etrafında daha da geliştirmek ve işbirliğini çeşitlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde, AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Büyükelçilerle Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü ve geleceği ile Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu çalışmalarını ele aldıklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda, 2023 yılında 211 milyar dolara ulaşan dengeli dış ticaret hacmi ile Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB ile mevcut Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, hizmetler ticareti, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, vize sıkıntılarının çözülmesi, taşımacılık kotalarının artırılması gibi stratejik konularda yaptığımız çalışmaları ve önümüzdeki dönem yol haritamızı büyükelçilerle paylaştık. AB ile ekonomik bağlarımızı kazan-kazan prensibi etrafında daha da geliştirmek ve işbirliğimizi çeşitlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

  • Ticaret Bakanı
  • AB ülkeleri
  • Büyükelçiler

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