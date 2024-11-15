Bakan Bolat, ayakkabı sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi

Bolat, sektör temsilcilerini Bakanlıkta kabulüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İstanbul Ayakkabı ve Yan Sanayi İşletme Kooperatifi (AYMAKOOP), İstanbul Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (AYKOSAN) ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) başkanları ile buluştuklarını belirten Bolat, görüşmede sektördeki önemli gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Bolat, sektörün üretim ve istihdama önemli katkılar sağladığına, markalaşma ve ihracat boyutuyla da katma değerli sektörlerden biri olarak öne çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ayakkabı sektörümüzün dünyaya açılmasını ve dijital dönüşüme uyum sağlayacak proaktif adımlar atmasını destekliyoruz. Bakanlık olarak üreticilerimiz, esnafımız, ihracatçılarımız ve iş dünyamızla yakın koordinasyon içerisinde olmaya, sektörlerimizin dile getirdiği sorunlar üzerinde çalışmaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz."