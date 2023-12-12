İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0475
  • EURO
    31,4254
  • ALTIN
    1857.91
  • BIST100
    7766.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Bolat: Bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirdik
Politika

Bakan Bolat: Bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirdik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısına ilişkin, 'Toplantı kapsamında, önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek YOİKK Eylem Planı'mızı ilgili kamu kurumlarımız ve özel sektör kuruluşlarımızla istişare ederken teknoloji odaklı yatırımları hızlandıracak Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) Programı'nın detaylarını özel sektör temsilcilerimizle ele aldık.' ifadesini kullandı.

AA12 Aralık 2023 Salı 16:20 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirdik
ABONE OL

Bolat, X sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün gerçekleştirilen YOİKK toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıda alınan kararlara değinen Bolat, "Toplantı kapsamında, önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek YOİKK eylem planımızı ilgili kamu kurumlarımız ve özel sektör kuruluşlarımız ile istişare ederken teknoloji odaklı yatırımları hızlandıracak YTAK Programı'nın detaylarını özel sektör temsilcilerimizle ele aldık." bilgisini verdi.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında Bakanlık olarak üzerlerine düşen görevleri en hızlı ve etkin şekilde yerine getirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, iç ticarette adil rekabet koşullarının oluşturulması, gümrük işlemlerinin etkin ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi, şirket kurulmasının kolaylaştırılması, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve etkin ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle yatırımlar için ülkemizi cazip hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve yoğun emekler sonucu hazırlanan YOİKK çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Bakan Bolat
  • YOİKK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.