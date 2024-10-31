Bakan Bolat, Bulgar Bakan Karadimov ile görüştü

Bakan Bolat, sosyal medya platformu X'teki hesabından, Balkan İş ve Yatırım Forumu kapsamında Bulgaristan Yenilik ve Büyüme Bakanı Rosen Karadimov ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Dost ve komşu ülke Bulgaristan'ın Yenilik ve Büyüme Bakanı Karadimov ve heyeti ile bir araya geldiğini belirten Bolat, görüşmede ikili işbirliği alanlarını, gümrük konularını ve karşılıklı yatırım fırsatlarını ele aldıklarını ifade etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak komşumuz Bulgaristan ile iyi komşuluk temelinde yürüttüğümüz politikalar ikili ticaret hacmimize de olumlu yansımakta ve işbirliğimizi güçlendirerek sürdürme noktasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve yeşil mutabakat başta olmak üzere Bulgaristan ile yakından çalışmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle ülkemizde ağırladığımız Sayın Bakan'a ve heyetine teşekkür ediyor, gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ilişkilerimizi ilerletmeye katkı sağlamasını temenni ediyorum."