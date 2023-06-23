Bakan Bolat: Deprem bölgesindeki seferberlik hala devam ediyor

Bolat, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Daha sonra Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret eden Bolat'a kentteki arkeolojik kazılarda çıkarılan "Otlayan Karaca" mozaiğinin replikası hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret eden Bakan Bolat, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet programı çerçevesinde öncelikli işlerinin arasında deprem bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması, fiziki, sosyal, ticari yönlerden inşa ve ihyasının tamamlanması, aynı zamanda enflasyonun düşürülmesi ve enflasyonla mücadelenin başarılmasının olduğunu söyledi.

Kabine üyeleri olarak göreve başladıktan sonra her gün deprem bölgesini dolaştıklarını ifade eden Bolat, çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü dile getirdi.

"BU SEFERBERLİK HALA DEVAM EDİYOR"

Malatya'nın, Türkiye'nin doğusunda parlayan bir yıldız olarak her zaman var olduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, 6 Şubat'ta Anadolu topraklarında bin yıldan bu yana görülen en şiddetli ve en yıkıcı depremin yaşandığını anımsattı.

Bolat, "Devletimiz, hükümetimiz ülkemizi 20 yıldır altyapı, üstyapı noktasında ve tarımdan sanayiye, hizmetlerden ulaştırmaya varıncaya kadar her alandaki büyük reformlar ve yapılan yenilemelerle, modernleşmeyle güçlü, dirençli bir ülke haline getirmişti. Bu kadar ağır iki depremin, soğuk kış şartlarının ve 11 ilin ağır yara almasının getirdiği büyük sıkıntı içinde de devlet-millet işbirliğiyle, STK'lerimizle, belediyelerimizle bu 11 vilayetimizde ve ilçelerinde yaraların hızla sarılması için çok büyük bir seferberlik yapıldı. Bu seferberlik hala devam ediyor." diye konuştu.

Depremin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen şehirlerdeki hareketlenme ve canlanmanın çok net görüldüğünü, yapacak çok işlerinin olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan Cumhurbaşkanı'mızın bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda ve onun koordinasyonunda bu çalışmaları Allah'ın izniyle başarıyla yapacağız, sonlandıracağız. Her ay, her 3 ayda bir gelişme, iyileşme daha güzel ortaya çıkıyor. Ticari hayatın canlanması çok önemli. Ekonomi, bu bölgelerde canlandıkça insanların şehirleri sahiplenmesi ve bu şehirlerin ayağa kaldırılmasına katkı vermeleri daha güçlü olacak. Geçici olarak şehirden ayrılanlar büyük ölçüde döndüler. Geride kalan az sayıda kişi de inşallah dönecek çünkü genelde böyle olur. Dışarı çıkma olur, çalışmalar biraz daha rahat ilerler ama şehir kendine geldikçe ve eskisinden inşallah daha güçlü olacak. Bakın Sakarya, Kocaeli, Gölcük, Yalova depreminden sonra, 5-6 yıl sonra şehirlerimiz çok güzel hale gelmişti. İlk zamanlar çalışmalar yavaş gitti ama AK Parti, 2002'de iktidara geldikten sonra o çalışmaları hızlandırdı ve çok güzel örnek şehirler ortaya çıktı. Yakın zamanda da Elazığ depremi, İzmir depremi, Van depremi yaşandı. Sel felaketleri yaşandı. Çok hızlı bir şekilde o şehirlerimiz, o ilçelerimiz rehabilite edildi. Eskisinden daha iyi hale getirildi."

Malatya'nın güçlü ve sağlam dinamiklere sahip bir şehir olduğuna işaret eden Bolat, el birliğiyle bunun altından kalkılacağını sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bolat, İl Başkanı Namık Gören ve yöneticilerce karşılandı. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.