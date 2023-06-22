Bakan Bolat: Enflasyonla mücadele etmeye bütün gücümüzle çalışıyoruz

Bolat, ziyaretler ve programlara katılmak üzere geldiği Konya'nın Ereğli ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı, Belediye ve MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçede esnafla da bir araya gelen Bolat, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla buluştu.

Bolat, burada yaptığı açıklamada, memleketi Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin altyapısı ve yeni sanayileriyle dünyanın en modern ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Bolat, "Kovid-19 salgını çok ağır bir krizdi. Dünyada yüzyılda olan bir kriz. Türkiye, dünyada en az ölümlerin yaşandığı ve bu sağlık krizini en başarılı yöneten ülkelerin başında geldi. Ekonomisini de en az hasarla bu girdaptan çıkaran ülke, Türkiye'ydi. Birkaç aylık bir üretim kaybından ve işsizlik artışından sonra Türkiye, yaklaşık 2,5 senedir ihracata, yerli üretime mal yetiştiremez hale geldi. Bu, istihdama da yansıdı." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının başından bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 6 milyondan fazla insanının iş bulduğunu, aynı şekilde ihracatta da 86 milyar dolarlık artışın kaydedildiğini dile getiren Bolat, Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü ekonomisiyle zaman zaman karşılaştığı şoklar ve geçici kriz karşısında çok iyi direnç gösterebildiğini söyledi.

"HER ŞEY ELHAMDÜLİLLAH GAYET AÇIK VE MÜSPET, OLUMLU SEYREDİYOR"



Bolat, 14 ve 28 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor ve çetin iki seçiminin geride kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"28 Mayıs akşamından itibaren ülkemizde ciddi bir rahatlama meydana geldi. İnsanlar seçimin gerginliği ve belirsizliğini geride bırakmanın rahatlığıyla ileriye umutla ve güvenle bakmaya başladılar. 6 gün geçmeden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Hamdolsun vatandaşlarımız parti ayırt etmeksizin bu kabineye, cumhurbaşkanımıza güvenlerini ve yüksek beklentilerini gösterdi. Bunu görmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü siyasi istikrar ve güven olursa ekonomi daima yükselir. Ekonomi yükselince halkımız rahat eder. Satın alma gücü artar. Refah düzeyi artar. İşsizlik azalır, ihracatımız gelişir. Şimdi artık çalışma zamanı. İş yapma, üretme, ihracat ve yatırım yapma zamanı. Bu noktada her şey elhamdülillah gayet açık ve müspet, olumlu seyrediyor."

İstikrar ve güvenin, ekonominin iki sihirli kavramı olduğunu anlatan Bolat, bunları kaybetmedikçe daima ileriye ve yükseğe tırmanacaklarını aktardı.

"FİYAT ARTIŞLARININ DA YAVAŞLADIĞINI MEMNUNİYETLE GÖRÜYORUZ"



Bolat, hükümetin öncelikleri arasında hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadele etmeye bütün gücümüzle çalışıyoruz. Yatırımlar devam ediyor, hiç kesilmedi. Fiyat artışlarının da yavaşladığını memnuniyetle görüyoruz. 2022'nin ekim ayında yıllık yüzde 85,5'e tırmanan TÜFE enflasyon oranı 3 Haziran'da yüzde 39,5 bandına geriledi. Hedefimiz depremzedelerimizin rahat etmesi, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasıdır. Deprem bölgesindeki halkımızın rahat ettirilmesi, yeniden geleceğe umutla bakacakları, yaşanabilir şehirlerde barınmalarını sağlamak hükümetimizin en temel öncelikleri arasındadır. Ticaret Bakanlığı olarak gerek ihracatı arttırma ve dış ticaret hedeflerimizi tutturma gerekse iç ticarette de haksız fiyat uygulamaları ya da haksız ticari uygulamaları gördüğümüzde yaptığımız denetimlerle, onlarla mücadele etme konusunda üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için büyük bir uğraş veriyoruz."