Bakan Bolat, Japon mevkidaşı ile görüşecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakanın başkanlığında yapılacak heyetler arası görüşmeler sonucunda "Ortak bildiri" imzalanacak. Bakanlar imza töreninden sonra Türkiye-Japonya İş Konseyi Çalışma Yemeği'ne katılacak.

Bakanların ayrıca, Japonya Dış Ticaret Kurumu (JETRO) İstanbul ofisinin kuruluşunun 60. yıl dönümü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla JETRO İstanbul Ofisi organizasyonunda ve Ticaret Bakanlığı ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı eş organizasyonunda düzenlenecek Türkiye-Japonya İş Forumu'nun açılışında konuşma yapması bekleniyor.

"Yeni Yüzyılda Yeni İşbirlikleri" teması ile düzenlenecek Türkiye-Japonya İş Forumu'na iki ülkeden üst düzey devlet ve kurum temsilcileri ile iş insanlarından oluşan yaklaşık 200 kişinin katılması öngörülüyor.