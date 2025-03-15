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Politika

Bakan Bolat: Müslüman karşıtlığıyla uluslararası toplum mücadele etmek zorunda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müslüman karşıtlığıyla hem İslam dünyası hem de uluslararası toplumun bir arada mücadele etmek zorunda olduğunu belirterek, 'Ramazan ayını da vesile kılarak, dini değerlere yönelik artan saldırılar ve nefret söylemine karşı İslam'ın temel değerlerini merkeze koyan bir anlayışla yaşamalı ve bunu küresel ölçekte yaşatmalıyız.' ifadesini kullandı.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 19:44 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Müslüman karşıtlığıyla uluslararası toplum mücadele etmek zorunda
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Bolat, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Son yıllarda gerek sosyal medya mecralarında gerek dünyada geniş bir alanda yayılan Müslüman karşıtlığına karşı hem İslam dünyası hem de uluslararası toplumun bir arada mücadele etmek zorunda olduğunu vurgulayan Bolat, şunları ifade etti:

"İsrail'in Gazze'de ve Filistin'de yürüttüğü soykırımın Batılı ülkeler tarafından belli kalıplar üzerinden desteklenmesi de bunun önemli bir göstergesi olmuş ve Batı medyası süreci İslamofobi penceresinden görmeye devam etmiştir. Ramazan ayını da vesile kılarak, dini değerlere yönelik artan saldırılar ve nefret söylemine karşı İslam'ın temel değerlerini merkeze koyan bir anlayışla yaşamalı ve bunu küresel ölçekte yaşatmalıyız. Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla küresel düzeyde farkındalığın artmasını temenni ediyorum."

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Bakan Bolat
  • Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü

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