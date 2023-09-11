Bakan Bolat, ticaret il müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi

Bolat, sosyal medya hesabından ticaret il müdürleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret il müdürleriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bazı sektörlerde görülen stokçuluk, güvensiz ürün, fahiş fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalarla mücadelemizle ilgili etkin ve kararlı çalışmalarımızı daha da güçlendirmeye yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Bu kapsamda, düzenleyici, denetleyici ve gerektiğinde tereddütsüz müeyyide uygulayıcı görevimiz çerçevesinde, halkımızın refahı için sahada sonuç odaklı faaliyetlerimize devam edeceğiz."