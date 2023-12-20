İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1323
  • EURO
    31,9539
  • ALTIN
    1907.02
  • BIST100
    7662.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Bolat: Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor
Politika

Bakan Bolat: Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Azerbaycan arasında ticaret hacmi ve yatırımların arttığını belirterek, 'Birlikte başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. El ele vererek, ortak çalışmalar yaparak Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor.' dedi.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor
ABONE OL

Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de, iş insanları ile bir araya geldi.

Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile sıkı temas halinde olduğunu belirtti.

Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda ileri seviyede olduğunu belirterek bunda Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev arasındaki samimi dostluk ve kardeşliğin büyük katkısının olduğunu söyledi.

İki ülke arasında oluşturulan bağların, geleceğe ümitle bakmalarını sağladığını belirten Bolat, "Karşılıklı ticaretimiz sürekli ve istikrarlı artış seyrinde. Karşılıklı yatırımlar olağanüstü artıyor. Turizm ilişkileri artıyor." dedi.

Yarın düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na her iki ülkeden çok sayıda devlet yetkilisi ve büyük ve orta ölçekli şirketlerin yöneticilerinin katılacağını kaydeden Bolat, "Birlikte başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. El ele vererek, ortak çalışmalar yaparak Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Finans Ofis Başkanı Göksel Aşan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Cumhurbaşkanı Müşaviri Şahmar Mövsümov, Gümrük Komitesi Başkanı Şahin Bağırov da katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.