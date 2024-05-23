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Politika

Bakan Bolat'tan AB ülkelerine yönelik vize açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vize konusundaki sıkıntıları dile getirdiklerini belirterek, 'Varhelyi'nin açıklamasına göre, AB Komisyonu, üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarındaki gerek insan kaynağı gerekse donanım yönünden kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş' dedi.

DHA23 Mayıs 2024 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan AB ülkelerine yönelik vize açıklaması
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bolat, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaparak, "Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nde iki tarafın da rahatsız olduğu bazı ticari konular vardı. Bu noktada AB tarafı, Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarını olumlu değerlendirdiklerini ifade ettiler. Bizim de rahatsız olduğumuz konular arasında özellikle vatandaşlarımızın vize konusundaki sıkıntılarını dile getiriyorduk. Sayın Varhelyi, önceki görüşmemizde de ifade etmişti; AB Komisyonu olarak üye ülkelere ve onların dış işlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvuruları ve çok girişli ve uzun süreli vize almaları noktasında bir koordinasyon çalışması yürüttüklerini ve olumlu tavsiyede bulunduklarını ifade etti. Diğer ülkelerin vatandaşlarına göre Türk vatandaşlarının başvurularında özellikle vize başvuru reddinin yüzde 16,5'e gerilediğini söyledi, bizdeki kayıtlarda da öyle" diye konuştu.

Bakan Bolat, Türk vatandaşlarının gerek ticaret, gerek turistik, gerek eğitim, gerek akademik, kültürel, sanatsal çalışmaları için AB ülkelerine vize başvurularında geçen yıl yüzde 30'luk bir artış olduğuna dikkat çekerek, "Bu noktada da Varhelyi'nin açıklamasına göre, AB Komisyonu üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarındaki gerek insan kaynağı gerekse donanım yönünden kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş. Kotalar konusunda özellikle kara yolu taşımacılarının ikili ve transit kotalarının bitmesi ve bunların artırılması konusunda da üye ülkelere tavsiye yaptıklarını ifade ettiler. Çünkü Türkiye 211 milyar dolarlık toplam karşılıklı ticaretle AB'nin dünyadaki 5'inci büyük ticari ortağı konumunda. Bizim açımızdan da ihracatta yüzde 41'lik payla en büyük ticaret ortağımız. Ticaretimiz de dengeli ithalat ve ihracat olarak. Bunu daha fazla artırmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl küresel ticaret azalmasına rağmen bizim AB ile ticaretimizde az da olsa bir artış gerçekleşti" dedi.

Bakan Bolat, sınırda 'Karbon Vergisi' uygulamasının 1 Ocak 2026'da başlayacağını söyleyerek, "Ticaret Bakanlığı olarak biz Türkiye içinde diğer bakanlıklarla ve özel sektör kuruluşlarımızla koordinasyon çalışmasını yürütüyoruz. Bakanlığımız AB ile de ikili koordinasyonu devam ettirmekte. Burada da iyi çalışan bir ilişkimiz var. Görüşmeler, koordinasyon çalışmaları sürekli yapılıyor. Sayın Oliver Varhelyi, bizim de kaygımız olan sınırda Karbon Vergisi uygulamasının bazı Türk sanayisinin ihracatında ilave yük, gider getirmemesi noktasında kendilerinin de aynı görüşte olduğunu, bunun için de Türkiye ile teknik, mali iş birliği yaptığını ifade etti" diye konuştu.

  • AB Komisyonu
  • vize sıkıntısı
  • kapasite artışı

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