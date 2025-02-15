Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a sert tepki: Kimse parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Parlamenterler Birliği Şubesince düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı'nda konuştu.

Bolat, dört gün boyunca Endonezya-Malezya-Pakistan gezisinde olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kamu-özel sektörden oluşan güçlü bir heyetle bu ülkelerle iş birliğini daha da artırmak amacıyla gezide bulunduklarını söyledi.

Bolat konuşmasında, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın konuşmasının ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili, "Yine eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'ın 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tabii ortaya konan görüşlere baktığımızda son derece mesnetsiz açıklamalar vardı. Konuların ekonomi, iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990'ları, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük ama artık 1990'lar geride kaldı. Eski Türkiye yok. Kimse devletin kaynaklarıyla ve işleri bu dönemde çok iyi büyüttükten sonra parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez." ifadelerini kullandı.

"HALKIN ÇOCUKLARI ÜLKEYİ 22 YILDIR BAŞARIYLA YÖNETİYORLAR"

Bolat, Türkiye ekonomisinin 22 yılda 5,5 kat, ihracatının da 7,5 kat büyüdüğüne işaret ederek cari işlemler açığının 10 milyar dolar altına düştüğünü belirtti. Bolat, enflasyon ile işsizliğin de aşağı doğru inerken terörle mücadele eden emniyet güçlerinin, askerin ve polisin bu mücadelesine zarar verecek üslupta bir anlayış gösterildiğini ve açıklama yapıldığını kaydetti.

Ömer Bolat, şöyle devam etti:

"Terör ortada olsa siz ekonomide iyi iş yapabilir misiniz veya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde, yurt dışında çok büyük başarılar elde etmişken beş tane askeri öğrenci konusunu ülkenin kötüye gidişi olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Siz kendi fabrikanızda, şirketlerinizde disiplinsizlik yapan bir kişiyi tutar mısınız? Hemen o dakika kapının önüne koyarlar. Aynı şekilde terör örgütleriyle iş birliği yapan ve terör örgütü olaylarına karışmış birisi sizin şirketinizde yönetici olmaya kalksa, almış olsanız, fark ettiğinizde ne yaparsınız? Hemen işten çıkarırsınız. Hal böyleyken devletin resmi kuruluşlarında, yerel yönetimlerde terörle alakalı olarak sürdürülen soruşturmalar ya da mahkemelerden mahkumiyet almış kişilerin siyasi durumlarıyla alakalı olarak çıkış yapmak bence iki amacı matuf görünüyor."

Bolat şöyle devam etti:

"Artık etkisiz bir konuma gelmişken tekrar eski günlerin özlemiyle siyasete bulaşarak öne çıkma çabası ya da kendi sevdikleri muhalefetle birleşme çabası, destek verme çabası olarak değerlendiriyorum. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda artık dışarıdan, içeriden vesayet özlemleriyle ülkeye yön vermeye çalışmak, makosen koltuklarda, yalılarda, köşklerde, ülke yönetimine egemen olma çalışma dönemi geride kaldı. Halkın çocukları ülkeyi artık 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar. Zaten yönetmeseler halkımız 17 seçim üst üste ülkeyi yönetme görevini vermezdi. Onun için biz önümüze bakacağız. Türkiye dışarıdan çok çok daha iyi görünüyor."

Mesnetsiz konularla ülke gündeminin meşgul edilmek istendiğini ancak Türkiye'nin 22 yılda çok iyi yerlere geldiğini belirten Bolat, eski Türkiye özleminde olanlara da asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"2028 YILINDA 375,4 MİLYAR DOLAR MAL İHRACATINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bolat, Türkiye'nin ihracat performansının 1923'te yılda 50 milyon dolarlık mütevazı bir başlangıçtan, yarım yüzyıl içinde 1973'te yıllık 1 milyar dolara, 1987 yılında aylık 1 milyar dolara, 2023'te ise günlük 1 milyar doların da üzerine yükselerek olağanüstü bir büyüme sergilendiğini ifade etti.

2024 yılında 262 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunun kırıldığını belirten Bolat, "31 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 55 ilde ihracatımızı artırdık. İhracatçı firma sayımızı 180 bin 544'e yükselttik. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını yüzde 41,1'e yükselttik. Bugün ihracatımızın yüzde 94,1'ini, sanayi ürünleri oluşturmaktadır. 2025 yılı ocak ayı itibarıyla ise son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, 263 milyar dolar olmuştur. 2025 Ocak ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı son 12 ayda yüzde 75,9'a yükselmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, uzun vadeli perspektifle hazırlanan hedeflerimiz doğrultusunda, 2028 yılında 375,4 milyar dolar mal ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bolat, bugün itibarıyla dünyanın 137 ülkesinde 533,8 milyar doların üzerinde 12 bin 461 müteahhitlik projesinde Türk şirketlerinin tercih edildiğini ve Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırım girişinin 2002 yılına kadar sadece 13,99 milyar dolar seviyesinde iken 2002-2024 döneminde 272,12 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat gücünü daha da ileriye taşımak ve uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla titizlikle hazırlanan ve geçen aylarda kamuoyuyla paylaşılan 2025 Yılı İhracat Eylem Planı'na değinerek şunları kaydetti:



"Bu doğrultuda, Türkiye Yüzyılı'nın Ticaret Yüzyılı olması hedefi ile hazırlanan planda yer alan, mal ve hizmet ihracatını artıracak yeni destek mekanizmaları ve projelerden, ticari diplomasinin güçlendirilmesine, gümrük süreçlerini kolaylaştıracak faaliyetlerden ihracatın finansmanına yönelik yenilikçi çözümlere kadar geniş bir yelpazede 77 adet eylem kurguladık. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı olarak hem mal hem hizmet ihracatımızın artırılması için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Ticaret Bakanlığı olarak, ticaret erbaplarına daha fazla yol gösterici olmak ve ticari faaliyetlerin güçlenmesine ve bereketin artmasına vesile olmak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni Esnaf ve Sanatkâr Strateji ve Eylem Planı'nı yayımlamayı planladıklarını anlatan Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 5 kez düzenlediğimiz Esnaf ve Sanatkârlar Şuraları'nın 6'ncısını da bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kooperatifçilikte ise Ticaret Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 34 farklı tipte 11 bin 500'ün üzerinde kooperatifimize yönelik çeşitli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.