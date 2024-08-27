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Politika

Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etti.

AA27 Ağustos 2024 Salı 17:12 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a ziyaret
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Bolat, TÜSİAD Başkanı Turan ve heyetiyle bir araya geldiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ziyarette, hükümetin uygulamaya aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmesi, yatırım ve teşvik programları ile dış ticaret verileri hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlar, projeler ve reformlar sayesinde küresel ticaret pazarındaki rekabetçi gücünü ve payını artıran ülkemizin en öncelikli hedeflerinden biri de katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmektir. Bu noktada TÜSİAD başta olmak üzere iş dünyamızın değerli unsurlarıyla yakın koordinasyon içerisinde kalmayı önemsiyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni program ve stratejilerle sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı küresel alanda desteklemeye devam edeceğiz."

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