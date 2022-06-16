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Politika

Bakan Bozdağ: Fezleke önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na getirilmiş olur

Bakan Bozdağ: Saliha Aydeniz ile ilgili TBMM'de 80 fezleke var, yeni gelen fezleke ile birlikte 81 olacaktır. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci kaldığı yerden devam edecektir. Fezleke önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na getirilmiş olur

16 Haziran 2022 Perşembe 14:18 - Güncelleme:
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Bakan Bozdağ: Saliha Aydeniz ile ilgili TBMM'de 80 fezleke var, yeni gelen fezleke ile birlikte 81 olacaktır. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci kaldığı yerden devam edecektir. Fezleke önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na getirilmiş olur

  • Bakan Bozdağ
  • Saliha Aydeniz
  • fezleke

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