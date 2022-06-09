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Politika

Bakan Bozdağ: İsmi konuşmaya başlayınca 6'lı masa dağılabilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, '6'lı masada ismi konuşmuyorlar. İsmi konuşmaya başlayınca masa dağılabilir, çatlayabilir, bambaşka olabilir çünkü herkesin kafasında ayrı bir isim var' dedi.

IHA9 Haziran 2022 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil."

"Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak."

"Uzlaştırma kapsamını genişleteceğiz. Mevcut suçlardan daha fazla, cezası daha yüksek bazı suç tiplerini de bu kapsama alacağız."

"Avrupa Parlamentosu'nun veya her hangi bir örgütün Türk yargısına şöyle karar ver demeye hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır."

"AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan ülke."

"Kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa, bunlar seçimi kaybedeceklerine inandıkları için şimdiden mazeret üretiyorlar."

"6'lı masada ismi konuşmuyorlar. İsmi konuşmaya başlayınca masa dağılabilir, çatlayabilir, bambaşka olabilir çünkü herkesin kafasında ayrı bir isim var."

  • Bakan Bozdağ
  • Kira
  • düzenleme

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