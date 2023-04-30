Bakan Bozdağ: Sayın Erdoğan ve arkadaşları Kürtlerin öz kardeşidir

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Bekir Bozdağ "Türkiye'de hak ve özgürlükler alanında büyük değişimleri biz yaptık. Nasıl altyapıyı, üstyapıyı değiştirdiysek bu ülkede pek çok konuda hak ve hürriyetleri genişleten tarihi adımları biz attık. Bu ülkede OHAL kalksın başka bir şey istemiyoruz diyorlardı. OHAL'i uzatmayarak biz kaldırdık. Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a, Van'a onlarca arama tarama noktasından geçerken benim kardeşlerim şimdi doğrudan gidebiliyor arama tarama noktaları neredeyse yok denecek kadar biz azalttık. Güvenliği, huzuru, barışı temin etmek suretiyle." dedi.

"YASAKLARI BİZ KALDIRDIK"



Bozdağ Kürtçe yasaklarının Ak Parti döneminde kaldırıldığını belirterek "Diller üzerindeki yasakları biz kaldırdık, ret, asimilasyon, inkar politikalarına bizler son verdik. Kürtçe'nin ve yerel dillerin üzerindeki yasakları bir bir biz kaldırdık. Hatırlar mısınız şarkı söylemek, yazı yazmak, kitap çıkarmak, bunların hepsi bu ülkede yasaktı. Televizyon kurmak, radyo kurmak yasaktı. Şimdi bugün Türkiye'de TRT Kürtçe, Arapça yayın yaptığı gibi radyolar yapıyor, özel kanallar yapıyor, yerel dillerin tamamının üzerindeki yasakları adım adım biz kaldırdık. Kitaplar, yayınlar bizim sayemizde, Cumhurbaşkanımızın hak ve özgürlüklere verdiği değer nedeniyle serbest hale geldi." diye konuştu

"KÜRTÇE SAVUNMA HAKKI VERDİK"



Bozdağ, "Savunmayı istediği dilde bu ülkenin insanları yapamazdı, Kürtçe, Arapça istediği dilde savunma hakkını biz verdik. Cezaevinde insanlar dilediği dilde yakınları ile konuşamazdı. Anadili ile anasıyla, babasıyla konuşmasının önünü Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları açtı. Ama bakın Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bugün herkes dilediği dilde seçim propagandası yapıyor. Üniversitelerde araştırma bölümleri kurduk. Öğretmenlikler getirdik. Özel eğitim kurumlarında yerel dillerin eğitimine izin verdik. Daha da çoğaltabilirim ama şu kadarını söylüyorum bu ülkede diller üzerindeki yasakları biz kaldırdık. Hakları biz verdik. Hürriyeti daha güvenli bir şekilde uygulanan adımları biz attık" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI, KÜRTLERİN ÖZ KARDEŞİDİR"



Bozdağ şöyle konuştu:

"Şimdi kalkmışlar Cumhurbaşkanımızı ve onun kadrolarını Kürt kardeşlerimizin düşmanı olarak ilan eden bazı zavallılar var. Buradan söylüyorum. Erdoğan ve arkadaşları, Kürtlerin öz kardeşidir, onların canıdır, candan öte görenidir. Kürtlerin de bu ülkede yaşayan herkesin de düşmanı PKK terör örgütüdür.

Allah'ın izniyle teröre dünyayı dar eden adımları da biz attık. Şimdi bakın o yüzden terör örgütleri de bir araya gelmişler Kılıçdaroğlu'na destek veriyorlar. Kandil'in eli kanlı teröristleri açıklama yapıyor Kılıçdaroğlu için. Bese Hozat çıkmış teröristlerden biri Kılıçdaroğlu kazanmazsa iç savaş çıkar diyor. Mithat Sancar çıkmış hedef birliğimiz var diyor bizim Kılıçdaroğlu ile beraber.

Ben şimdi soruyorum Şanlıurfa'dan hedef birliğiniz varsa hangi konularda ittifak ettiniz? Açıklayın, Kılıçdaroğlu da açıklasın, Sancar da açıklasın, başkaları da açıklasın. Göbeğinizden niye konuşuyorsunuz. Madem hedef birliği var, madem siz bir anlaşmaya vardınız, neden Şanlıurfalılardan, aziz milletimizden bu anlaşmayı gizliyorsunuz? Buyurun açıklayın. Ama açıklayacaklarını da ben zannetmiyorum. Çünkü onların açıklamalarına sandıkta bu milletten bir Osmanlı tokadı gelecektir. Onu görüyorlar ve onu gizliyorlar."