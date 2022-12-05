Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin soruları TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Geçen hafta Cumhur İttifakı Meclis grubu Anayasanın 24. maddesine 2 fıkra ekleyen, 41. maddedsini 1. fıkrasını belirleyen değişiklikleri imzaya açtı. Milletvekillerimiz de bu imzaya destek verecekler. Teklif, yarın veya bir gün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Daha önce yaşanılan sıkıntılar tekrar yaşanmasın, acı tecrübeler tekrar etmesin diye yapılıyor. Teklife temel hak ve özgürlüklere anayasal güvence geliyor. Vatandaşlarımızın yaşam tarzlarını da teminat altına almaktadır. Teklifle din ve vicdan hürriyeti teminat altına alınacak. Sadece temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasında değil, mal ve hizmetlerinden de yararlanılmasının sağlanılması konusunda ayrımcılıklardan dolayı vatandaşlarımıza bir güvence getiriyor. Her alanda vatandaşlarımızı eşit gören uygulamalar sağlanacak. Tam olarak anayasal eşitlik getirmektedir. Ailenin toplumun temeli olduğu vurgulanmakta, evlilik birliğinin ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle açık bir şekilde vurgulanmaktadır."

"AİLENİN KİMLER ARASINDA KURULMASI GEREKTİĞİNİ ANAYASAL DÜZEYDE İFADE EDİYORUZ"

Başka ülkelerde de aileyi korumak için tedbirler alındığını belirten Bozdağ şöyle konuştu:

"Buna benzer anayasal ve yasal değişiklikler yapıldı. Aile kavramı birçok ülkede büyük bir tehlike ve saldırı altında. O yüzden anayasal düzeyde değişiklik lazımsa onun için anayasal değişiklik yapılıyor. Aile, Türk toplumunun temelidir. Buradaki değişiklik kadın ve erkeğin evlenmesi ile kurulur ve eşler arasında eşitliği oluşur. Zaten evlilik birliği kurulduğunda aile de kurulmuş oluyor. Aileyi tanımlamak yerine kimler arasında kurulması gerektiğini anayasal düzeyde ifade ediyoruz. "

"GELECEĞİMİZİ KORUMAK İÇİN BÖYLE BİR TEDBİR ALIYORUZ"

Muhalefetin de anayasal teklife destek vereceklerine inandıklarını belirten Bozdağ şunları söyledi:

"Bizim herkese gitmemizin sebebi şu. Bizim 335 oyumuz var. Meclis Başkanımız da kullanamadığına göre 334 oluyor. Teklifin kabul edilmesi için diğer partilerle görüşmemiz gerekir, yoksa bu sürecin nihayete ermesi mümkün gözükmüyor. Biz bu teklifte samimi olduğumuzu Türkiye'de kılık kıyafet konusunun tartışma konusu olmasının çıkmasını istiyoruz. Partilerimizin bu teklife destek vereceğini ümit ediyorum. Türk milletinin temelinin oluşturan aileyi korumayı hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanında tedbir alıyorsa Türkiye'nin gecikmesi Türkiye'nin aleyhine olur. Geleceğimizi korumak için böyle bir tedbir alıyoruz."

"TEKLİFİ AÇIKÇA REDDEDEN BİR PARTİ BEN GÖRMEDİM"

Teklifi açıkça reddeden bir parti olmadığını vurgulayan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'te bize ciddi bir itiraz yapılmadı. CHP seçime yakın sıcak bakmadığını referanduma gidilmesine karşı olduklarını belirtti, HDP başörtüsü konusuna sıcak baktığını, İyi Parti de bu konuda yetkili organlarıyla görüştükten sonra teklifi değerlendireceklerini söyledi. Açıkça reddeden bir parti ben görmedim. Teklif somuta dönülüp Meclis Başkanlığına sunulduktan sonra daha net göreceğiz. Umuyoruz ki referanduma gitmeden yasalaşmasını arzu ederiz."

"TEKLİF UCUBE BİR TEKLİF"

Bakan Bozdağ 6'lı masanın anayasa önerisine ilişkin de şunları söyledi:

"Teklife detaylıca baktım. Teklif ucube bir teklif. Literatürde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram yok. Literatürde olmayan bir kavramı gündeme getirmiş oldular. 2014-2018 arasına dönüş var. Bu değişiklilerin esasında bunu getirmek isteyenlerin özü başkanlık sisteminde başkan olmak için 50+1 oya ihtiyaç var. İktidar olma umudunu kaybedenler pazarlıklarla, değişik yol ve yöntemlerle parlamanter sisteme dönmek istiyorlar. Cumhurbaşkanını halka seçtirerek bu kılıf altında saklamak istiyorlar. Yürütme organını doğrudan Türk halkından alıyorlar.