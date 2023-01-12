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Politika

Bakan Bozdağ'dan YPG/PKK destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, 'Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum.' ifadelerini kullandı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ'dan YPG/PKK destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama
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Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum."

  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
  • Bakan Bozdağ

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