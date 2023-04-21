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Politika

Bakan Çavuşoğlu: 14 Mayıs tarihini sabırsızlıkla bekliyoruz

14 Mayıs tarihini büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Peki niye sabırsızlıkla bekliyoruz? Allah'ın izni ile ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhur İttifakı olarak el birliği ile güç birliği ile mecliste büyük bir çoğunlukla temsil edeceğiz” dedi.

IHA21 Nisan 2023 Cuma 11:38 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: 14 Mayıs tarihini sabırsızlıkla bekliyoruz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya milletvekili adayları Alanya'da ilçe teşkilat binası önünde partililerle bayramlaştı. Bakan Çavuşoğlu ve milletvekili adayları büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bayramlaşmanın ardından milletvekili adayları bir bir konuşma yaparak halkın bayramını kutladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada kalabalığı hitaben yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin Türk dünyası açısından önemine dikkat çekti.

"14 MAYIS TARİHİNDE SESİMİZ DAHA GÜR ÇIKACAK"

Partililerin bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, sesinin kısıldığını söyleyerek, "14 Mayıs tarihinde sesimiz çok daha güçlü çıkacak. Partimiz kurulduğu günden bu yana Alanya'da bu kadar kalabalık bir bayramlaşma yaşamamıştı. Buradaki coşku bir mesaj. Türkiye'miz için en kritik seçim öncesi tüm teşkilatlarımız teyakkuzda ve ayakta. Bu da bunun göstergesi" diye konuştu.

"14 MAYIS TARİHİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

14 Mayıs tarihini büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Peki niye sabırsızlıkla bekliyoruz? Allah'ın izni ile ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhur İttifakı olarak el birliği ile güç birliği ile mecliste büyük bir çoğunlukla temsil edeceğiz milletimizin AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki diğer partilere verdiği desteklerle. O yüzden hem Cumhurbaşkanımızı hem AK Parti'yi hem de Cumhur İttifakı'nı herkes destekliyor" şeklinde konuştu.

"TÜRK'ÜN ASRI BAŞLAMIŞ OLACAK"

Sık sık 14 Mayıs tarihine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"14 Mayıs tarihinden sonra Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak. Türk dünyasının asrı başlamış, Türkiye'nin şahlanış dönemi başlamış olacak. Bunu da beraber başarmış olacağız" dedi.

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