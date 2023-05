Bakan Çavuşoğlu: 6'lı masadan çıkan belgeler batılı ülkelere gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

Turizm açısından bu sene ilk 3 aya baktığımızda rekor kırdık. Antalya'nın da buna katkısı bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Rus turistleri etkiledi. Yaptırım dediğinizde herhangi bir uçak Türkiye'ye gelemiyor. Gideriz dönemeyiz endişesi ile çok sayıda telefon almışlar.

"BU ÜLKEYE HAKSIZLIK"

Türkiye'de seçimler her zaman şeffaf olmuştur. Ülkenin imajı bakımından seçimlerin demokratik olarak geçmesinin faydası var. Türkiye'nin her zamankinden fazla istikrara ihtiyacı var. Türkiye'de seçimler her zaman şeffaf olmuştur. Ülkenin imajı bakımından seçimlerin demokratik şeffaf şekilde geçmesinin faydası var. 'Rusya karışıyor' gibi Kılıçdaroğlu'nun sözleri önceden şaibe varmış gibi aktarması bu ülkeye haksızlıktır. Şeffaf olacak kararı halkımız verecek. Biz seçimlere kimsenin karışmasına izin vermeyiz.