Bakan Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç konusunda mutabakat sağladık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’nın YPG’yi korumak amacıyla Suriye’de kalması halinde bunun ne Fransa’ya ne de YPG’ye faydası olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

“(Suriye’de DEAŞ’ı) Tek başımıza etkisiz hale getirecek güce sahibiz”

"ABD´nin Suriye´den çekilme kararı sürpriz oldu ama isabetli bir sürpriz oldu. Rusya'ya önümüzdeki günlerde bir ziyaret yapacağız."