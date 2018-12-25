Bakan Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç konusunda mutabakat sağladık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Suriye’den çekilinceye kadar Münbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını söyledi.
- AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’nın YPG’yi korumak amacıyla Suriye’de kalması halinde bunun ne Fransa’ya ne de YPG’ye faydası olacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
“(Suriye’de DEAŞ’ı) Tek başımıza etkisiz hale getirecek güce sahibiz”
"ABD´nin Suriye´den çekilme kararı sürpriz oldu ama isabetli bir sürpriz oldu. Rusya'ya önümüzdeki günlerde bir ziyaret yapacağız."
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