Bakan Çavuşoğlu: ABD'de farklı sesler azalmaya başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Trump Patriot için iki yıl bekletti ancak altı ay önce yanıt verdi. Son çıkıştan bu yana S-400 konusunda farklı sesler azalmaya başladı. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Trump Patriot için iki yıl bekletti ancak altı ay önce yanıt verdi. Son çıkıştan bu yana S-400 konusunda farklı sesler azalmaya başladı. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor" dedi.
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