Bakan Çavuşoğlu: ABD'de farklı sesler azalmaya başladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Trump Patriot için iki yıl bekletti ancak altı ay önce yanıt verdi. Son çıkıştan bu yana S-400 konusunda farklı sesler azalmaya başladı. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor' dedi.