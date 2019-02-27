Bakan Çavuşoğlu açıklama yaptı

Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı. Türkiye olarak problemlerin çözümünde katkı yapma arzusundayız. Bunu Pakistan'a da bu sabah ilettik. Keşmir sorunu bir an önce çözülmeli.