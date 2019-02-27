Bakan Çavuşoğlu açıklama yaptı
Pakistan-Hindistan krizine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'İki tarafta gerilimi tırmandıracak hamlelerden kaçınılmalıdır. Biz bu gerginlikten endişe duyuyoruz' dedi.
Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı. Türkiye olarak problemlerin çözümünde katkı yapma arzusundayız. Bunu Pakistan'a da bu sabah ilettik. Keşmir sorunu bir an önce çözülmeli.
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