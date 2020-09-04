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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın NATO genel sekreterini NATO'yu yalanlaması ibretliktir. Önce olur verdi, sonra vermediğini söyledi. Yalan söyleyen Yunanistan oldu' dedi.

04 Eylül 2020 Cuma 12:02 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 12:49
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları; 

Doğu Akndeniz’de tek bir hedefimiz var hakkımızı yani Türkiye’nin hakkını aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkının hakkını savunmak. Bunu yaparken tüm Akdeniz etrafındaki ülkelerle iş birliği yapacağımızı söylüyoruz. Bu iş birliği olmadığı için bizde kendi faaliyetlerimizi paylaştık

(NATO’nun tansiyonu düşürme adımı) Çatışma ya da kaza olmaması için bir girişim var

Teknik düzeyde görüşme için bize sordular, evet dedik 

Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi

Yunanistan önce olur verdi, sonra vermediğini söyledi 

Yunanistan’ın NATO’yu yalanlaması ibretliktir. Yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisi

Yunanistan onlarla görüşebilmek için tüm haklarımızdan vazgeçmemizi bekliyorlarsa; bu olmayacak

Haklı olan diyalogdan kaçmaz ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor

Yunanistan'ın haksız olduğunu AB ülkeleri de biliyor 

Önkoşulsuz görüşme önerisini Yunanistan kabul etmedi  

Hafter yenildi, Macron ne yapacağını şaşırdı 

Macron sömürgeci, edasıyla hareket ediyor

Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa

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