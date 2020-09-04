Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Doğu Akndeniz’de tek bir hedefimiz var hakkımızı yani Türkiye’nin hakkını aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkının hakkını savunmak. Bunu yaparken tüm Akdeniz etrafındaki ülkelerle iş birliği yapacağımızı söylüyoruz. Bu iş birliği olmadığı için bizde kendi faaliyetlerimizi paylaştık
(NATO’nun tansiyonu düşürme adımı) Çatışma ya da kaza olmaması için bir girişim var
Teknik düzeyde görüşme için bize sordular, evet dedik
Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi
Yunanistan önce olur verdi, sonra vermediğini söyledi
Yunanistan’ın NATO’yu yalanlaması ibretliktir. Yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisi
Yunanistan onlarla görüşebilmek için tüm haklarımızdan vazgeçmemizi bekliyorlarsa; bu olmayacak
Haklı olan diyalogdan kaçmaz ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor
Yunanistan'ın haksız olduğunu AB ülkeleri de biliyor
Önkoşulsuz görüşme önerisini Yunanistan kabul etmedi
Hafter yenildi, Macron ne yapacağını şaşırdı
Macron sömürgeci, edasıyla hareket ediyor
Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa