Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Atmar ile telefonda görüştü

AA 30 Haziran 2020 Salı 11:35 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 11:37

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Çavuşoğlu, Afganistan’da son dönemde vuku bulan terör saldırıları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletirken, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin Afganistan’a sağladığı desteğe atıfta bulundu.

Atmar da taziye dilekleri ve cömert yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve en iyi dileklerini aktardı.