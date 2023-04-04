İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2023 Salı / 14 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1984
  • EURO
    20,9378
  • ALTIN
    1225.02
  • BIST100
    4839.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Çavuşoğlu, Al Nahyan ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

AA4 Nisan 2023 Salı 00:03 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Al Nahyan ile telefonda görüştü
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkileri ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Al Nahyan telefonda görüştü.

İMZALANAN ANLAŞMANIN ONAY SÜRECİ ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkiler ele alınırken, Balkanlar'daki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.