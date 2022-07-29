Baerbock Türkiye'de... Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Almanya, Doğu Akdeniz ve Ege konularında dengeli tutumunu korumalı. AB üyesi diye bir tarafı doğru kabul etmek yakışmaz."

Almanya'da PKK faaliyetlerinde artış görüyoruz. Sembol ve paçavraları ile birlikte. Savunma sanayide kısıtlama devam ediyor. Müttefiklik anlayışına uygun olmadığını ilettik

Her iki tarafı dinlemek gerekiyor her iki taraftan da bilgi almak gerekiyor. AB üyesi diye bir tarafın söylediğini mutlak kabul etmek, Türkiye'nin söylediğini de mutlak yanlış kabul etmek dürüstlüğe yakışmaz



Yunanistan'ın geri itmelerini, insanların kıyafetlerini çıkartıp ölüme terk etmesi, AB'nin sınırlarını korumak anlamına gelmez. Yunanistan'ın bu ihlallerine göz yummak uluslararası hukukla çelişiyor, insani değil



Biz, DEAŞ, PKK/YPG ve tüm terör örgütlerine karşı mücadele verdik, şehitler verdik. PKK/YPG, Türkiye'ye tehdit oluşturuyor. Bu, askeri bir çatışma değil, terörle mücadeledir



(AİHM kararlarını) Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz.



Baerbock'un açıklamaları ise şöyle:

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, özel bir öneme sahip.

Türkiye'de bir terör tehdidi olduğunu biliyoruz, PKK tehdidi de olduğunu biliyoruz. AB'de, Almanya'da, PKK'yı terör örgütü listesine aldı.

Türkiye, tahıl sevkiyatında büyük başarı sağladı. Hükümetinizin bu konudaki başarısı, birçok insanın açlık tehlikesine karşı bir umut ışığı oldu. Bunun için de size büyük bir saygı duyuyoruz.

5 aydan beri ilk defa Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyatına başlanacak. Büyükelçilerimiz burada hazır bulunuyorlar. Bu Türkiye'nin burada sağladığı büyük bir başarıydı.