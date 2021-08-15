AA 15 Ağustos 2021 Pazar 08:14 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 08:14

Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayirli mevkidaşını Dışişleri Bakanlığı görevine yeniden getirildiği için tebrik eden Çavuşoğlu, "Tecrübeleriyle inşallah hem Cezayir'e hizmet edecektir hem de bölgenin barış ve istikrarına birlikte önemli katkılar sağlayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Cezayir'in yangın ve diğer doğal afetlerle mücadele ettiğine dikkati çekerek, yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden Cezayirlilere başsağlığı diledi.

Lamamra ile yapılan görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte birlikte yapabileceğimiz çalışmaların yol haritasını belirledik. Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un ülkemizi ziyaretiyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını ve Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını gerçekleştireceğiz. Üzerinde müzakereye devam ettiğimiz anlaşmaları da en kısa sürede tamamlayıp onları da imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ticaretin 5 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ekonomik iş birliğimizi her alanda geliştireceğiz. Özellikle burada Türk firmalarının sayısı 1300'ü geçti. Türk firmalarına verdikleri destek için Cezayir devleti ve hükümetine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Libya, Tunus, Sahel bölgesi ve Afrika gibi bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Memnuniyetle söylemek isterim ki bu konularda Cezayir ile Türkiye'nin görüşleri örtüşüyor. Bölgenin barış ve istikrarı için Cezayir'in oynadığı rolü çok önemli ve faydalı buluyoruz. Tüm bahsettiğimiz bu konularda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık."