İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2023 Perşembe / 10 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8863
  • EURO
    20,0727
  • ALTIN
    1112.8
  • BIST100
    5312.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu, BAE'li ve İspanyol mevkidaşlarıyla görüştü
Politika

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li ve İspanyol mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li ve İspanyol mevkidaşlarıyla görüştü
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed ile ekonomik iş birliğimiz başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem dayanışmaları için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son durumun ele alındığı görüşmede, deprem dolayısıyla Türkiye'ye desteklerinden dolayı Albares'e teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.