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Politika

Bakan Çavuşoğlu, BAE'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE'yi ziyaret edecek.

IHA3 Kasım 2022 Perşembe 22:17 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, BAE'ye gidiyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Sir Bani Yas Forumu'na katılmak için BAE'ye gidecek.

ZAYED AL NAHYAN'IN DAVETİNE İCABET EDECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Sir Bani Yas Forumu'na katılmak üzere 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde BAE'yi ziyaret edecek. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında BAE'li mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

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