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Politika

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Terörle mücadeleyi sürdüreceğiz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Terörle mücadeleyi sürdüreceğiz!
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Blinken
  • Bakan Çavuşoğlu

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