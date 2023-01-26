Bakan Çavuşoğlu: Bu ortamda 3'lü toplantının bir anlamı olmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:



"(Cenin baskını) İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum"

"(Kur'an-ı Kerim yakılması) İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur"

"(İsveç'in NATO üyeliği) İsveç'in karar vermesi lazım. NATO'ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda 3'lü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için ertelendi."



"İsveç'teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek ona ortak olmuştur, bu kadar basit, kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın."

