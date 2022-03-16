16 Mart 2022 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ortak basın açıklaması yaptı.

Lavrov'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli"

"Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli."



"Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz."



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük"

"Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir"