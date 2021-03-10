Bakan Çavuşoğlu: FETÖ sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 10:22 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:10

Çavuşoğlu, Bişkek'te mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile baş başa ve heyetler arası görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Davetleri ve gösterdikleri misafirperverlik için Kazakbayev'e teşekkür eden Çavuşoğlu, ata yurdu Kırgızistan'da bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, düzenlenen ilk seçimden sonra ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını hatırlattı.

İlişkileri daha ileriye götürmek için fırsatlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, seçimlerin suhuletle gerçekleştirilmesi ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile hükümeti de yeni görevleri sebebiyle tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği olacak. Bu anayasa değişikliği yapıldıktan sonra saygıdeğer Cumhurbaşkanı Caparov'u ülkemizde ağırlamaktan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bizler memnuniyet duyacağız. Bu ziyaret ile 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey' toplantımızın 5'incisini gerçekleştireceğiz. O zirvenin de başarılı ve sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz."

Bugün gerçekleştirecekleri görüşmelerde bu zirvenin başarılı ve sonuç odaklı olmasını sağlamak için hazırlıkları sürdüreceklerini belirten Çavuşoğlu, zirve gerçekleşene kadar bu çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, imzalanması gereken anlaşmalar olduğunu ve daha önce imzalanan anlaşmaların ve alınmış kararların uygulanmasının gözden geçirileceğini aktardı.

Bu sene tekrar Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının gerçekleşeceğini hatırlatan Çavuşoğlu, komisyonda Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kırgızistan adına ise Başbakan Ulukbek Maripov'un bulunmasının ilişkilere verilen önemin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Karma Ekonomik Komisyon toplantısında ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi görüşeceğiz. İş Konseyi ve İş Forumu toplantıları gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Kırgızistan'da Türk firmalarının daha fazla yatırım yapmasını teşvik ediyoruz." diyen Çavuşoğlu, Kırgızistan'ın bu noktada verdiği destek için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İkili düzeyde ilişkilerimizi geliştirmek için önemli fırsatlar var. Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve bölgedeki diğer kardeş ülkelerle beraber her platformda iyi bir iş birliğimiz var. Bunu da daha güçlendireceğiz. Eğitim alanında Maarif Vakfı okullar açacak ve 4 dilde eğitim verecek. FETÖ gibi terör örgütlerine ihtiyacımız yok."

- Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Caparov görüşmesi

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halk oylamasının huzur içerisinde yapılmasından memnunuz. 5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını Türkiye'de yapacağız." mesajını paylaştı.

- Çavuşoğlu'ndan Ata Beyit Mezarlığına ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi kabul öncesinde başkent Bişkek'e 25 kilometre mesafede bulunan Tanrı Dağı eteklerindeki Taş Döbö köyü yakınlarında yer alan Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmurov ve kendilerine eşlik eden heyetleri ile Anıt Kompleksi'nde, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığına karşı isyanını simgeleyen "Ürkün" adı verilen anıta, Stalin'in emriyle kurşuna dizilen aydınların anısına 2000'de inşa edilen anıta, ve dünyaca ünlü Cengiz Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı ve duada bulundu.

Sosyal medya hesabından da anıt ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Kırgızistan ziyaretimize Ataların Mezarı Ata-Beyit Anıt Mezarlığıyla başlıyoruz. Kırgız kimliğinin ünlü yazarı Cengiz Aytmatov ve zulme karşı direnen tüm Kırgız kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.