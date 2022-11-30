Bakan Çavuşoğlu: FETÖ'nün faaliyetlerine dikkat etmek, mesafeyi iyi koymak lazım

Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Bükreş Temsilciliğinin açılışında konuşma yaptı.

Dünyanın zor günlerden geçtiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın tüm dünyayı etkilendiğini, çoğunluğu Türkiye'nin de etrafında olan çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, bu krizlerin ülkelere yansımaları olduğuna işaret ederek, gıda ve elektrik krizinin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde krizlerin çözümü, olayların yatıştırılması, güven artırıcı adımlar atılması ve dünyanın barış ile istikrarı için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, tarafları barış masasında oturtmak için uğraştıklarını ve savaşın olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, "BM ile birlikte aracılık yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz tahıl anlaşması, dünyada tahıl ve gıda fiyatlarının 2008'den sonra en çok düşüşüne sebep oldu. Eğer bu anlaşma olmasaydı ve 4 ay sonra uzatılmasaydı, tüm dünya çok ciddi krizle karşı karşıya kalacaktı." diye konuştu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bükreş'te bulunduklarına değinen Çavuşoğlu, NATO'da da önemli rol oynayan Türkiye olarak bulunduklarını vurguladı. Çavuşoğlu, NATO'un hazirandaki Madrid Zirvesi'nden sonra yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edilmesinin ardından Bükreş'te yapılan toplantının önemine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesini sürdüreceğini, ikili görüşmelerde de muhataplarına da bunu aktardıklarını ifade etti.

Romanya'nın Türkiye için dost, stratejik ortak ve müttefik olduğunu belirten Çavuşoğlu, geçen yıl Türkiye ile Romanya arasındaki stratejik ortaklığın 10. yılını kutladıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Romanya'da yaşayan Türk-Tatar soydaşlarımız da var, onlarla da gurur duyuyoruz. Huzur içinde yaşıyorlar ve toplumun her yerinde varlar. Kurumlarımız da burada son derece faal ve ilişkilerimize katkı sağlıyor." dedi.

Modern diplomaside resmi kurumlar kadar devlet dışı aktörlerin de önem kazandığını dile getiren Çavuşoğlu, diplomasinin alanının çok fazla genişlediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının her yerde Türkiye'nin ilişkilerine katkı sağladığını söyledi.

Bu bağlamda Uluslararası Demokratlar Birliğinin de önemli katkıları olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Uluslararası Demokratlar Birliği bugün 32 ülkede faaliyet gösteriyor. Diğer kuruluşlarımızın da diplomasimize, bulundukları ülkeler ile temas ettikleri bölgesel ve uluslararası örgütlerle çok önemli katkılar sağladığını görüyoruz. Uluslararası Demokratlar Birliği, özellikle Romanya ile ilişkilerimize de katkı sağlayacak. Burada Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere, Türk toplumuyla da yakın işbirliği içerisinde hareket edeceklerinden şüphemiz yok." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehlikesine de dikkati çeken Çavuşoğlu, FETÖ'nün bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu, bunların bazı ülkeler tarafından da korunduğunu ve kullanıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Özellikle FETÖ'nün faaliyetlerine dikkat etmek, mesafeyi iyi koymak lazım. Herhangi bir durumda da Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuz başta olmak üzere, bizler de dahil, hemen bilgilendirmede bulunmanızda fayda var. Biz her zaman yurt dışında vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve akraba topluluklarımızın yanındayız. Bu bizim dış politikamızın önceliklerinden bir tanesi. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek de önceliğimiz. Türkiye'de farklı bakanlık ve kurumlar olmak üzere şu anda 74 farklı alanda konsolosluk hizmeti veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki seçimlere katılımının önemine işaret etti.

UID'nin Bükreş Temsilciliğinin açılışının hayırlara vesile olmasını dileyen Çavuşoğlu, çalışmalarında da başarılar diledi.

- "UID, 32 ÜLKEDE TEŞKİLATLANMIŞ DURUMDA"



UID Genel Başkanı Köksal Kuş ise Avrupa'daki Türklerin 60 sene önce Avrupa'ya geldiğini anımsatarak, kendilerini ifade etmeleri açısından UID'in önemine dikkati çekti.

Kuş, "Uluslararası Demokratlar Birliği, burada (Avrupa) kalıcı olan toplumumuzun, bulunduğu ülkelerdeki siyasete ve kültürel yaşama daha fazla katkı sağlamaları için kurulmuş bir teşkilattır. Uluslararası Demokratlar Birliği, 32 ülkede teşkilatlanmış durumdadır, bunu da artıracağız." dedi.