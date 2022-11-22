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Politika

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

AA22 Kasım 2022 Salı 17:04 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Fes'te Filistinli mevkidaşım Riyad el-Malki'yle görüştük. Türkiye'nin kardeş Filistin halkına ve Filistin davasına güçlü desteği devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak.

Bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın hemen her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan 1000'den fazla aktivist yer alıyor.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki

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