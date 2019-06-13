Bakan Çavuşoğlu: Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz'