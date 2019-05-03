21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9745
  • 6,6708
  • 244.054
  • 93.822
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Çavuşoğlu: Göç konusunda AB'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Göç konusunda AB'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Göç konusunda AB'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.
 
 
 

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ahmet Altan'a Anayasa Mahkemesi'nden ret

Ahmet Altan'a Anayasa Mahkemesi'nden ret

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Skandal mesajı sonrası gözaltına alınmıştı... İfadesi ortaya çıktı

Skandal mesajı sonrası gözaltına alınmıştı... İfadesi ortaya çıktı

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı

İstanbul'daki sandık kurullarına soruşturma ile ilgili Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul'daki sandık kurullarına soruşturma ile ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor
 

POPÜLER HABERLER

Askeri birlikleri teftiş eden Maduro´dan dikkat çeken açıklama: Zamanı geldi

Askeri birlikleri teftiş eden Maduro´dan dikkat çeken açıklama: Zamanı geldi

Bu görüntü Türkiye'den

Bu görüntü Türkiye'den

Uzak Doğu'ya gönderiliyor: Türkiye'ye ciddi anlamda getirisi var

Uzak Doğu'ya gönderiliyor: Türkiye'ye ciddi anlamda getirisi var

İslam karşıtı söylemleriyle tanınıyordu... Protestocu genci darp etti!

İslam karşıtı söylemleriyle tanınıyordu... Protestocu genci darp etti!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA