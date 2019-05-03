Bakan Çavuşoğlu: Göç konusunda AB'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Göç konusunda AB'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Göç konusunda AB'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.
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