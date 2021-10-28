Bakan Çavuşoğlu: Gördüler ki Türkiye'ye artık kimse parmak sallayamaz

28 Ekim 2021 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te soruları cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

10 BÜYÜKELÇİNİN GERİ ADIMI

"10 büyükelçinin yaptığı açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez. İnsanlar görüşlerini bildirebilir ama Viyana Sözleşmesine baktığımızda her şey çok açık. Diplomatlara 41. madde açıkça görevde bulunduğunuz ülkenin içişlerine karışmazsınız diyor. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, hepsini çağırın hadlerini bildirin dedim. Hepsi çağrıldı hadlerini aştıklarını söylediler. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu kişiler sınır dışı edilmesi için hemen çalışmalara başladık. Diplomaside bunun yöntemleri var, bunun hazırlıklarını yapmaya başladık. Sözleşmenin 9. maddesine göre zaten herhangi bir gerekçe göstermeden de sınır dışı edebilir.

Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası panik başladı. Bu hazırlıklarımızdan haberdar olan ve Cumhurbaşkanımızın Eskişehir'deki milletimizin hissiyatını yansıtan açıklaması sonrası bavullarını hazırlayanlar olmuş. Bu açıklamayı yapanlar kararlılığımızı görünce nasıl geri adım atacaklarını düşünmeye başladılar. Bize haberler geldi, yardımcısını suçlayanlar bile var.

Bu işin arkasında kimin olduğunu, perde arkasını öğrendik. Genç diplomatların başlattığı süreçte bu hadsiz açıklamayı yaptılar. Ama sonrasında hemen geri adımlar geldi. İlk açıklamayı ABD yaptı. Biliyorsunuz. ABD Beyaz Saray'dan onay olmadan böyle bir açıklama yapamaz.

ABD Büyükelçisi Türkiye'ye ilk geldiğinde ben kendisine bir sorununuz varsa bizim iletişim kanallarımız açık, bize medya yoluyla mesaj veremezsiniz, ve daha önceki büyükelçi gibi Türkiye'nin valisi gibi davranamazsınız demiştim. Bundan herkesin ders alması gerekir, kimsenin Türkiye'ye ders vermek haddine değil.

Bu işin G-20 ile alakası yok. Bu açıklamayı genç diplomatlar yaptı. Bazılarının ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Özellikle ABD elçisinin ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Açıklamanın ardında Biden var Haber doğru değil bizim elimizdeki bilgilere göre.

OSMAN KAVALA DAVASI

Kavala hakkında bir çok suçlama var. Şuan hakkındaki başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam ediyor. Aslında AİHM'in kararı uygulandı. Bunu netleştirmemiz gerek. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de burada yanlış yaptı. Neden diğer ülkelere yönelik böyle bir adım atmıyorsunuz. Neden bir dosya bu kadar ön plana çıkıyor. Bildirinin içinde kimselerin imzası var. Fransa var mesela. Hapishanelerde işkence ile ilgili 2011 yılında AİHM Fransa'yı mahkum ediyor, Fransa 10 yıldır bu kararı uygulamıyor ve tek bir kişi bununla ilgili bir şey söylemiyor. Bu ülkeler bize ders vermeye çalışıyorlar ama kendileri mahkeme kararlarını uygulamıyorlar.

Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirmek hangi ülkenin hukukunda suç değil. Bütün demokratik ülkelerde suç ve cezaları bizden çok daha ağır. Bu süreçte de gördüler ki artık Kimse Türkiye'ye ne parmak sallayabilir, ne de içişlerine karışabilir. Bu burada da kalmaz. Bundan sonra gereken tedbirleri alırız bu konunun takipçisiyiz.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Görüşme teklifi ABD tarafından geldi.Şimdi öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak.Tarih, saat belli olur açıklanır daha sonra.