Bakan Çavuşoğlu: Görüyoruz ki CHP millet yerine HDP ve PKK'yı tercih etmiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bu seçimde hakim olan ideoloji değil, hakim olan vatan, millet sevgisidir. Milletimiz vatanını, milletini seven partilere, adaylara oy verme eğiliminde. Adına 'millet ittifakı' diyorlar ama bize göre illet ittifakı. Çünkü o ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'dan alan bir siyasi parti ve PKK'lılar var. İttifaklar olabilir ama görüyoruz ki CHP millet yerine bu millete, vatana ihanet eden HDP ve PKK'yı tercih etmiştir.' dedi.