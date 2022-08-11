Bakan Çavuşoğlu: Guatemala, tüm dünyada stratejik bir ülke haline geldi

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores'in büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

Guatemala'nın Kuzey ile Güney Amerika arasında stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Guatemala, izlediği aktif dış politika sayesinde sadece bölgesinde değil, tüm dünyada stratejik bir ülke haline geldi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Guatemala Devlet Başkanı (Alejandro) Giammattei'nin savaşın başlangıcından sonra bölgeden Ukrayna'yı ziyaret eden ilk lider olması tesadüf değil. Yani sadece Latin Amerika bölgesi için değil bizim coğrafyamızdaki gelişmelere de yakın ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 2015'de Türkiye'nin büyükelçiliğini açmasının ardından hızlı bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, büyükelçiliklerin bunda çok önemli rolünün olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, oturumun ardından ikili ilişkileri derinlemesine görüşecekleri bir toplantı da gerçekleştireceklerini aktararak "Ardından belgeler, anlaşmalar imzalayacağız. Yani ilişkilerimizin hukuki altyapısını da güçlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Latin Amerika'nın önde gelen örgütü olan SİKA'ya (Latin Amerika'da Varlığın Güçlendirilmesi) Guatemala'nın ev sahipliği yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, Guatemala'nın SİKA'yla Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını kaydetti.



Çavuşoğlu iki ülke arasındaki 150 milyon dolarlık ticaret hacmini çok daha ileriye götürmek istediklerini vurgulayarak "Geçen yıl bir önceki yıla göre ticaretimiz iki kat arttı. Fakat bu sene ilk haftaya baktığımız zaman biraz düşüş görünüyor. İnşallah ikinci yarısında bunu telafi ederiz." dedi.

Mevkidaşı Flores'in göçten sürdürülebilir kalkınmaya birçok önemli konuyla yakından ilgilendiğinin altını çizen Çavuşoğlu, kendisiyle fikir alışverişinde bulunmaktan çok memnun olacağını ifade etti.