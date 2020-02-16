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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirterek, '(Münih'teki toplantıda) Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık.' dedi.

16 Şubat 2020 Pazar14:26 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:26

Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerle de neler yapacağız onları konuştuk. Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

Libya konusunda bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının Roma'da olacağını belirten Çavuşoğlu, "Tarihini İtalyanlarla belirleyeceğiz." dedi.

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