Bakan Çavuşoğlu: Hatay temsilcimize henüz ulaşamadık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bakanlıkta görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Varhelyi ve Forssell görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek, "Depremin ardından çok sayıda AB yetkilisi telefonla arayarak taziyelerini ilettiler, desteğe ihtiyacımız olup olmadığını sordular. İsveç Dışişleri Bakanı ile de telefonla görüştük. AB toplantıları öncesi saygı duruşunda bulundular. AB Sivil Savunma Mekanizması talebimiz üzerine devreye sokuldu, AB acil yardımları ülkemize hemen yönlendirildi, 32 arama-kurtarma ekibi, 5 tıbbi ekip gönderildi. Bin 750 arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile 79 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı. İsveç ve Macaristan dahil 18 AB üyesi ülke ayni yardım gönderdi" açıklamasında bulundu.

"BİRÇOK ŞEHRİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, gelecek hafta Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini, topladıkları yardımları getireceklerini belirtti. Çavuşoğlu, "50 bin çadır, 100 binden fazla battaniye, 50 bin ısıtıcı AB mekanizmaları sayesinde sağlandı, Türkiye'ye getirildi. İsveç 2 bin 500 yatak kapasiteli 500 geçici konut ünitesi yardımında bulundu. İsveç ülkemizde ve Suriye'de depremden zarar görenler için bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Bugün bu konferans hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. IPA yardımlarında daha önce kesinti olmuştu, bu tür kesintilerin faydası olmadığını daha önce de söylemiştik, burada da söylemek isterim, bu fonların depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve altyapı çalışmalarına yönlendirilmesini de konuştuk. Birçok şehri yeniden inşa edeceğiz, Antakya, Hatay'ın bazı ilçeleri, Maraş, Adıyaman birçok yerde adeta yeni şehirler kuracağız. Biz uluslararası toplumun bu güne kadar verdikleri ve bundan sonra da verecekleri destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

"HATAY TEMSİLCİMİZE HENÜZ ULAŞAMADIK"



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, uluslararası yardımlara ilişkin şöyle konuştu:

"Arama-kurtarma konusunda yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. 90 ülkeden ekip geldi. Şu an sahada 13 ülkeden ekipler var. Arama-kurtarma çalışmalarını tamamlayan ülkelerin ekipleri dönüş yaptı. 10 binden fazla arama-kurtarma personeli ülkemize gelmişti. Bunun yanında çok sayıda ülkeden ayni yardım da geliyor, biz de yurt dışındaki misyonlarımız ile birlikte bunların Türkiye'ye getirilmesi konusunda çalışıyoruz. Hatay'da Rönesans apartmanında kalan ve henüz daha ulaşamadığımız Hatay temsilcimiz Devrim Öztürk'ten de bahsetmek istiyorum. Severek gitmişti, severek işini yapıyordu ama henüz kendisine ulaşamadık. O binada henüz kendisine ulaşılamayan kişiler var. 114 binden fazla çadır taahhüdü aldık. Yurt dışından 58 bin civarında çadır satın aldık. 90 binden fazla çadır yurt dışından ülkemize geldi. Sevkiyatı planlanan çadır sayısı 44 bin. Çadır önemli ama 1 yıl boyunca yeni konutlar yapılana kadar vatandaşlarımızı çadırda barındırmak istemiyoruz, konteyner kentleri kurmak istiyoruz. Yurt dışından gelen konteyner sayısı 495. Konteynerleri getirmek o kadar kolay değil, yurt dışından gemilerle yola çıkıyorlar. Bin civarında konteyner yolda, 10 bin konteynerin de Türkiye'ye gelmesi için planlamaları yapmış durumdayız. Her ülkeden kampanyalar başlatıldı. Türkiye'de de her yerde konteyner üretimi konusunda devletimizin ilgili birimleri teşvikler veriyor."