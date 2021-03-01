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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı ile telefonda görüştü görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 10:43 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:43
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu'nun Hırvatistan'a düzenlediği ziyarette ele alınan konuların takibi yapıldı.

Çavuşoğlu, 26 Şubat'ta Hırvatistan'da resmi temaslarda bulunmuştu.

Ziyaret kapsamında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından da kabul edilen Çavuşoğlu, temaslarında güncel bölgesel konuları ele almıştı.

Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Bosna Hersek'teki rolünü çok önemli bulduğunu belirterek Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü mekanizmasının liderler düzeyine çıkarılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan programı kapsamında 2020'nin son haftasında depremin vurduğu Petrinja bölgesini de ziyaret etmişti.

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