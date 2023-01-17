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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki rezalete tepki: Nefret suçu içeriyor, kimse bizi kandırmaya çalışmasın

Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın alçak eylemine tepki gösterdi. İsveç'teki skandal gösteri hakkında suç teşkil etmediği gerekçesiyle soruşturma başlatılmamasına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Savcının kararı son derece absürttür. Bu provokasyon ırkçı bir saldırıdır. Nefret suçu içeriyor. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Bu evrensel değerlere de karşıdır. Kelime oyunlarıyla bizi kandırmaya çalışıyorlarsa aldanırlar.' dedi.

AA17 Ocak 2023 Salı 17:39 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki rezalete tepki: Nefret suçu içeriyor, kimse bizi kandırmaya çalışmasın
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

Karşılıklı yatırımların artması konusunda birlikte çalışacağız. İran'da 200'e yakın firmamız var bu firmaların karşılaştığı sorunların aşılması için temaslarımız var. Bunları da ele aldık.

İran'da üretim kapasitesinin artırılması için neler yapabileceğimizi görüştük. Turizmde sayı bakımından pandemi öncesi döneme döndük, hatta aştık. Havayollarımız karşılıklı olarak haftada 2-3 sefer gerçekleştiriyor.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Terörle mücadele iki ülke için de önemli. Ortak gündemlerimizden biri de terörle mücadeleydi. PKK tehdidinin ortadan kaldırılması için biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Maalesef PKK'nın İran tarafında da bir mevcudiyeti var. Bizim Kürt kardeşlerimizle teröristleri ayırt edip, teröristlerle mücadele etmemiz gerekiyor.

İran'a yönelik yaptırımların doğru olmadığını biz hep savunuyoruz. Yine Irak'ı ve Ukrayna'yı değerlendirdik. Afganistan ve eğitim yasağı konusunda ve Filistin konusunda hemfikiriz. Komşu ve kardeş ülke ile ortak fikirde olmak bizim için önemli.

SURİYE İLE 3'LÜ GÖRÜŞMELER

Suriye konusunu geniş bir şekilde değerlendirdik. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim önceliğimizdir, bunu güçlü bir şekilde destekliyoruz. 11 yıldır devam eden bir savaş var. Bu konuda önemli adımlar attık. Bu konuda rejimle 3'lü bir toplantı gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte Dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması planlanıyor. Bu toplantılar yapıldıktan sonra biz İran'ı da bilgilendirdik.

"IRAK İLE İLGİLİ BÖLGESEL SAHİPLENME ÖNEMLİ"

Bugünkü görüşmelerimizde İran'ın da bu sürece katkısının önemli olduğunu vurguladık. Yakın işbirliği içinde çalışacağız. Astana formatında İran ile yakın işbirliğimiz devam edecek. Irak'ın istikrarı için de önemli katkı sağlayabileceğimizi dile getirdik.

Irak'la ilgili bölgesel sahiplenme önemli. Başka ülkelerin yönlendirmesi ile adım atmaya gerek yok. Irak'ta bir sorun varsa bu bizim sorunumuz. İran'daki sorun bizim sorunumuzdur. Batılı ülkelerin bizi bir araya getirmeye çalışması doğru bir yaklaşım değil.

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