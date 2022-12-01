Bakan Çavuşoğlu: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz

AGİT Bakanlar Konseyi'ne katılmak ve Türkiye'nin Fahri Başkonsolosluğunun açılışını yapmak üzere Polonya'nın Lodz şehrine giden Bakan Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmelerine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AGİT Genel Sekreteri Schmid ile Türkiye'nin Ukrayna'daki barış ve arabuluculuk çabaları ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını, Bayramov'la görüşmesinde ise iki ülkenin gündemindeki ortak konuların ele alındığını ve atılacak adımların istişare edildiğini aktardı.

'SAVAŞ, TÜRKİYE VE POLONYA GİBİ BÖLGE ÜLKELERİNİ ETKİLİYOR'

Daha sonra Türkiye'nin Fahri Başkonsolosluğu'nun açılışını gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu törende konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, Lodz'daki temsilciliğin Türkiye'nin Polonya'daki 4'üncü başkonsolosluğu olduğunu, 5'incisinin de yakında Gdansk şehrinde açılacağını belirterek, "Hemen yanı başımızda Avrupa'da devam eden bir savaş var. Bu savaşın etkilerini tüm dünya hissediyor ama en çok da Türkiye gibi Polonya gibi bölge ülkeleri etkileniyor. Bu süreçte oynadıkları rol ve üstlendikleri sorumluluk için Polonya'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, sığınmacı yükü dahil birçok sorumluluğu üstlenen Polonya'ya tüm Avrupa'nın bir teşekkür borcunun olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle sınıra düşen füzenin neden olduğu can kayıplarından dolayı bir kere daha sevgili dostum (Polonya Dışişleri Bakanı) Zbigniew'e, Polonya hükümeti ve halkına taziyelerimi iletmek istiyorum" dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya ilişkilerinin 6 asır öncesine dayandığını hatırlatarak, "Diplomatik ilişkilerimiz Avrupa ve Dünya tarihinin en uzun, kesintisiz ilişkilerinden bir tanesidir. 23 Temmuz 1923'te imzaladığımız dostluk anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerden biri Polonya'dır. İlişkilerimiz her alanda ilerliyor, gelişiyor. Yakın zamanda ilişkilerimizi yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi seviyesine de çıkararak iş birliğimizi daha da derinleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"POLONYA, ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ DESTİNASYONLARIN BAŞINDA GELİYOR"

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ticaretimiz Eylül ayında 7.3 milyar doları aştı ve bu sene 10 milyar dolara inşallah ulaşacağız. Yine Eylül ayı itibariyle 1.1 milyon Polonyalı turisti ülkemizde ağırladık. Bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz, sefer sayılarını da artırmamız gerekiyor. Polonya'da 25 bin civarında Türk yaşıyor. Bugün toplumu temsilen eden bazı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Burada yaşamaktan çok mutlular. 5 binden fazla öğrenci var. Öğrencilerin en çok tercih ettiği destinasyonların başında geliyor Polonya. Sadece Lodz'da 200 civarında firmamız var. Farklı alanlarda başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyorlar ve onlarla gurur duyuyoruz. Fahri Konsolosumuz da burada ofisinde hem Polonyalı dostlarımıza hizmet edecek hem de burada yaşayan vatandaşlarımıza da aynı şekilde destek verecek. Polonya makamlarının da gerek merkezde hükümet gerekse vali, yerel yöneticiler de gerekli desteği kendilerinden esirgemeyeceklerdir."