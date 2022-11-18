Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bir taraftan bu terör saldırısını gerçekleştirenlerle ilgili süreç devam ederken terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz.

Terör saldırısının hedefleri var. Ama hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını gördüler. Terörü temizlemeye devam edeceğiz.

Türkiye terörden çok çekti ama güçlenerek devam etti.

New York Times'ın terör saldırısı sonrası yayınladığı haberlere tepki



Özellikle ABD'de bir gazetenin manşetini gördük. Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü her vesilede vurguluyoruz. İçeride de var gerçi. Yurt dışında da maalesef bunları tekrar görüyoruz. "Türkiye'ye gitmeyin" diyorlar. O anlamda da hedeflerine ulaşamadılar

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