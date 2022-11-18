İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2022 Cuma / 24 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6185
  • EURO
    19,3164
  • ALTIN
    1053.84
  • BIST100
    4505.77
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • ABD'li New York Times'a sert tepki... Bakan Çavuşoğlu: Bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz
Politika

ABD'li New York Times'a sert tepki... Bakan Çavuşoğlu: Bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hain saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, hain saldırı sonrası ABD'li New York Times gazetesinin 'turizm' vurgulu manşetine tepki göstererek, 'Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz. 'Türkiye'ye gitmeyin' diyorlar ama hedeflerine ulaşamamışlardır. Türkiye yüzyılı başlamıştır. Tam tersine daha çok çalışıp daha güçlü bir millet olacağız' açıklamasında bulundu

18 Kasım 2022 Cuma 14:48 - Güncelleme:
ABD'li New York Times'a sert tepki... Bakan Çavuşoğlu: Bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bir taraftan bu terör saldırısını gerçekleştirenlerle ilgili süreç devam ederken terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz.

Terör saldırısının hedefleri var. Ama hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını gördüler. Terörü temizlemeye devam edeceğiz.

Türkiye terörden çok çekti ama güçlenerek devam etti.

New York Times'ın terör saldırısı sonrası yayınladığı haberlere tepki

Özellikle ABD'de bir gazetenin manşetini gördük. Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü her vesilede vurguluyoruz. İçeride de var gerçi. Yurt dışında da maalesef bunları tekrar görüyoruz. "Türkiye'ye gitmeyin" diyorlar. O anlamda da hedeflerine ulaşamadılar

Taksim'deki saldırı sonrası New York Times'dan skandal başlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.